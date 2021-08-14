В субботу, 14 августа, в Киеве после акции "Накорпуса", которая перешла в столкновения с правоохранителями, избили корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного.

Об этом сообщают сами "Буквы", видео избиения появилось также сегодня.

Внимание радикалов Кужельный привлек еще во время акции - к нему подошел мужчина в балаклаве и поинтересовался, зачем журналист здесь находится и категорично рекомендовал покинуть митинг.

После окончания акции ультраправых, когда корреспондент уже покидал место событий, его догнали неизвестные и потребовали удалить все материалы, которые он успел заснять. Журналист объяснил, что он пришел вести съемку и показал свое удостоверение.

"Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Я предложил им подойти к Андрею Белецкому (лидер "Нацкорпуа" - Ред.), Он подтвердит, что я журналист. Они не были согласны никуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал", - рассказал пострадавший.

Перед тем, как начать его бить, один из нападавших вспомнил о нападении 21 июля в суде, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова, и нападавшего - российского неонациста Михаила Шаланкевича по прозвищу "Ганс" .

"Когда это все начиналось, подтягивались еще ребята, и один из них воскликнул:" А, это тот, которому Ганс дал п ****! ". На фото видно, что этот же человек бьет меня ногой по голове ", - рассказал Кужельный.

После того, как к месту событий подошли другие журналисты, избивать корреспондента перестали. На место событий вызвали "Скорую", чтоб зафиксировать травмы, но сам журналист оценивает свое состояние здоровья как удовлетворительное.

После инцидента к Кужельному подошел Белецкий и осудил нападение, пообещав найти тех, кто его совершил.

По информации источников "Страны" в МВД, по факту избиения журналиста во время акции Нацкорпуса, будет открыто уголовное производство.

"Будет дело по ст. 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - отметил источник.

На кадрах с места событий видно, как к журналисту подошли несколько агрессивно настроенных парней. Один из них угрожал сорвать ему сережки и сделать так, что "он сейчас ходить не сможет". Кроме того, его называли "антифа" и "п@дором". После этого молодые люди начали избивать корреспондента.

Видео 18+

Напомним, 14 августа "Нацкорпус" вышел на акцию протеста. Радикалы отказались проходить досмотр возле Офиса президента и напали на полицию, в результате пострадали правоохранители и было открыто уголовное дело.

"Страна" написала главные выводы, которые можно сделать по итогам прошедшей акции.