В субботу, 14 августа, во время акции "Нацкорпуса" под Офисом президента, которая переросла в стычки ультраправых с полицией, радикалы украли несколько ящиков молока.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственных источник в полиции.

По словам собеседника издания, возле магазина на Банковой шла выгрузка продуктов и несколько участников митинга украли ящики с молоком. На данный момент правоохранители проверяют эту информацию.

Напомним, в августе в Харькове арестовали представителей "Нацкорпуса", которых подозревают в вымогательстве. После этого, 14 августа в Киеве на Майдане Незалежности представители "Нацкорпуса" собрались на акцию. Колонной они пошли на Банковую, где правоохранители усилили охрану Офиса президента.

Возле Офиса главы государства радикалы отказались пройти досмотр и сделали попытку прорвать кордон полиции, в результате пострадало восемь правоохранителей и было возбуждено уголовное дело.

Какие выводы можно сделать после данной акции подробно писала "Страна". Примечательно, что акцию проигнорировало большинство других националистических организаций и представителей "Нацкорпуса" было заметно меньше, чем силовиков.