Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что участники акции "Нацкорпуса", которые отказались выполнять требования полиции и атаковали правоохранителей, будут наказаны в соответствии с законом. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

"По факту нанесения телесных повреждениях сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом. Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как насчет других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!" - написал министр.

По его словам, в ходе акции получили травмы и ожоги восемь правоохранителей (ранее сообщалось о семи). Монастырский заявил, что правоохранители приложили все усилия для того, чтобы украинцы смогли реализовать право на мирный протест.

Однако участники акции отказались пойти поверхностную проверку, которая проводится в целях безопасности. Вместо этого митингующие решили попытаться прорвать кордон полиции, что привело к травмированию копов. При этом, по словам Монастырского, митингующих предупредили, что те, кто пройдут такую проверку смогут пройти к Офису президента.

Напомним, после ареста семерых представителей "Нацкорпуса" в Харькове, которых подозревают в вымогательстве, их товарищи по организации вышли на акцию протеста в Киеве.

14 августа они собрались на Майдане Независимости и колонной пошли на Банковую. К этому времени была усилена охрана Офиса президента, возле которого ультраправые отказались пройти досмотр и атаковали полицию.