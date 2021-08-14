В субботу, 14 августа, возле Офиса президента, спустя два часа после того, как в ходе акции Нацкорпуса произошли столкновения ультраправых и силовиков, правоохранители проводят следственные действия.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В ходе следственных действия были изъяты автомобильные покрышки.

Кроме того, после акции националистов на асфальте осталось множество пустых пластиковых бутылок и предметы одежды.

Помимо этого, были изъяты баллончики со слезоточивым газом и файера.

Напомним, в августе в Харькове арестовали членов "Нацкорпуса" по подозрению в вымогательстве. Банда занималась рэкетом более трех лет.

После ареста харьковских ультраправых "Нацкорпус" 14 августа вышел на акцию протеста возле Офиса президента, с рядом требований к власти, националисты заявляли, что "власть готовится к масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов".

Митинг начался на Майдане Незалежности и оттуда "Нацкорпус" колоной двинулся к Банковой. Правоохранители еще до начала акции усилили охрану Офиса президента и перекрыли подходы к зданию.

В ходе акции, после того как лидер националистов Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе к Офису президента и дал приказ идти на прорыв, между ультраправыми и силовиками начались стычки. В результате пострадало семеро полицейских.

В результате акции, ход которой подробно описала "Страна", можно сделать ряд выводов, в частности: акция стала сигналом о слабости Нацкорпуса.