Все находившиеся на борту противопожарного самолета Бе-200, который сегодня разбился в ходе тушения пожаров в Турции, умерли в результате авиакатастрофы.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV. Также это подтвердили в Минобороны РФ.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования народам России и Турции.

На борту разбившегося Бе-200 было 8 людей-членов экипажа: 5 российских военных и 3 гражданина Турции. Противопожарный самолет принадлежал к МО РФ.

Сообщается, что воздушное судно рухнуло около 15:10 по Киеву в районе Аданы на юге Турции. Трагедия произошло в момент захода на посадку после тушения местных пожаров.

Фото: Telegram Mash

Из России послана военная комиссия для расследования случившегося. Известно, что данный самолет был арендован турецкими властями для тушения пожаров.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит в Турции. Сперва там полыхали массовые лесные пожары. Они затронули многие провинции, включая популярные курортные районы. Огненная стихия забрала и человеческие жизни. Туристы могли видеть дым из окон отелей, некоторым пришлось эвакуироваться.

Напомним, что помимо пожаров, в Турции произошли наводнения. В результате умерли 27 человек.