В результате крушения российского противопожарного самолета в Турции никто не выжил
Все находившиеся на борту противопожарного самолета Бе-200, который сегодня разбился в ходе тушения пожаров в Турции, умерли в результате авиакатастрофы.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV. Также это подтвердили в Минобороны РФ.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования народам России и Турции.
На борту разбившегося Бе-200 было 8 людей-членов экипажа: 5 российских военных и 3 гражданина Турции. Противопожарный самолет принадлежал к МО РФ.
Сообщается, что воздушное судно рухнуло около 15:10 по Киеву в районе Аданы на юге Турции. Трагедия произошло в момент захода на посадку после тушения местных пожаров.
Фото: Telegram Mash
Из России послана военная комиссия для расследования случившегося. Известно, что данный самолет был арендован турецкими властями для тушения пожаров.
"Страна" разбиралась, что сейчас происходит в Турции. Сперва там полыхали массовые лесные пожары. Они затронули многие провинции, включая популярные курортные районы. Огненная стихия забрала и человеческие жизни. Туристы могли видеть дым из окон отелей, некоторым пришлось эвакуироваться.
Напомним, что помимо пожаров, в Турции произошли наводнения. В результате умерли 27 человек.