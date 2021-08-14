По состоянию на середину августа в Китайской народной республике (без о. Тайвань) полную вакцинацию от COVID-19 прошли примерно 777 млн людей.

Об этом передает китайское издание Global Times со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Китая.

Таким образом вакцинированы от коронавируса уже более половины жителей Китая.

При этом в городах, где были зафиксированы вспышки коронавируса расширяют сеть пунктов, где можно сдать тесты. В частности, в Ухане было сделано более 11,28 млн тестов на инфекцию.

Власти пытаются оперативно выявлять и ограничивать местные случаи распространения коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Украине уже полностью вакцинировано двумя дозами вакцины против COVID-19 около 2,5 миллиона человек. При этом не хотят вакцинироваться, по данным соцопроса, примерно 51% населения. Также выяснилось, что в Украине возможно незаконно купить сертификат вакцинации для выезда зарубеж не делая при этом прививку.

Напомним, что во Франции из-за сбоя системы приостановили выдачу ковид-паспортов, без которых не пускают в кафе и транспорт. Ранее там прошли многочисленные протесты против введения этой системы.