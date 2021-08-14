В следующее воскресенье, 22 августа, Вселенский патриарх Варфоломей, который прибудет в Украину, вместе с руководителем ПЦУ Епифанием проведет литургию в соборе Святой Софии в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины в субботу, 14 августа.

Богослужение начнется в 09:00.

Кроме того, сообщается, что 21 августа в 10:00 Варфоломей проведет молитву в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Напомним, патриарх Варфоломей принял приглашение Зеленского приехать в Украину на День независимости еще в марте.

Ранее мы публиковали программу визита в Украину Вселенского патриарха. Согласно ей, литургия должна была состоятся в Михайловском соборе, но дата была неизвестна. Также Варфоломей встретится с президентом Зеленском.

В последний раз в нашей стране Варфоломей был в 2008 году.

В Украинской православной церкви ранее заявили, что визит Варфоломея в Украину может спровоцировать новый виток давления на УПЦ.

"Что касается приглашения патриарха Варфоломея, то мы с самого начала говорили о нецелесообразности этого приезда.

Ни для кого не секрет, что за те проблемы, которые появились в последние годы у наших приходов, когда захватывали их силовым образом и тайно перерегистрировали, избивали наших священников мы считаем, что патриарх Варфоломей лично несет ответственность за дестабилизацию и стремление разрушить каноническую православную церковь.

Этот приезд может быть использован как новый импульс для продолжения этой же политики, потому что сегодняшняя власть так или иначе идет в фарватере тех тенденций, которые были при президенте Порошенко. Это может создать новый повод для захвата наших храмов и дестабилизации во всем обществе. Поэтому мы против такого приезда", - говорит Митрополит Бориспольский и Броварской , управляющий делами УПЦ Антоний.

Также в УПЦ заявили, что не будут принимать участие в официальных мероприятиях, если там примет участие Варфоломей.