Выводы по акции Нацкорпуса. Общее ощущение - беспомощность националистов. Они даже не смогли подойти к Офису президента. Попытались качать права, но получили отпор от силовиков и пошли в бессмысленный марш к "дому Зеленскому", где тот давно не живет.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Важный момент - националистов было очень мало. Много было грозных заявлений о мобилизации и капитуляции. По итогу пришло несколько сот человек (силовиков было в разы больше).

Даже практически все остальные националистические организации акцию проигнорировали, демонстрируя, что проблемы Нацкорпуса - это не их проблемы.

В общем, для Нацкорпуса эта акция явно в минус. И сигнал о его слабости.

Что может иметь вполне конкретные последствия в плане продолжения и ускорения отработки уголовных дел по членам Нацкорпуса.

Но конкретно в данном случае - вопрос будет ли уголовное преследование самого Андрея Билецкого, призыв которого к прорыву и спровоцировал массовые беспорядки под Офисом президента.

С точки зрения профилактики подобных случаев в будущем это очень важный момент.

Напомним, митинг националисты начали на Майдане Независимости. Оттуда колонна протестующих двинулась к Офису президента. На Банковой полиция перешла в усиленный режим службы, подходы к зданию ОП были перекрыты еще до начала митинга националистов.

Позже между протестующими и полицейскими начались стычки. Полиция применила газ. В ходе столкновений пострадали правоохранители и журналисты.

Как рассказали в полиции, в результате стычек с Нацкорпусом семеро полицейских пострадали, открыто уголовное дело.

Подробно о том, что происходило на акции протеста Нацкорпуса, "Страна" рассказывала в онлайн-репортаже.