В субботу, 14 августа, в турецком городе Кахраманмараш разбился самолет пожарных БЕ-200. На его борту находилось семь человек, передают "РИА Новости".

На данный момент известно, что самолет Турция арендовала у России, он был направлен на тушение лесных пожаров. Всего на его борту были семь человек и, согласно предварительной информации, никто не выжил.

Позже в сети появились кадры, на которых запечатлен момент столкновения БЕ-200 с горой.

Крушение самолета с пожарными в Турции. Фото: Telegram/Mash

Напомним, Турцию охватили масштабные лесные пожары, которые угрожали ряду туристических городов: Бодруму, Анталии и Мармарису. Известно, что из-за возгораний погибли люди.

Также "Страна" арссказывала, что сразу после лесных пожаров Турцию накрыло мощное наводнение, из-за которого пришлось массово эвакуировать людей. По последним данным, жертвами стихии уже стал 41 человек.

При этом, если с лесными пожарами уже справились, то говоря про наводнение глава МВД страны Сулейман Сойлу признал - это самый серьезный катаклизм, который он видел. Пришлось задействовать армию и вертолеты, чтобы снимать людей с крыш домов.