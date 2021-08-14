В Киеве во время столкновений с Нацкорпусом под Офисом президента семь сотрудников полиции получили глазные ожоги, еще несколько нацгвардейцев были травмированы.

Об этом рассказал глава пресс-службы МВД Артем Шевченко в Facebook.

По его словам, националисты не подчинились требованиям полицейских о досмотре на предмет наличия опасных предметов перед тем, как пройти к ОП, и спровоцировали драку с силовиками. При этом они использовали слезоточивый газ, шины и другие предметы. В результате полиция ответила спецсредствами.

Он добавил, что сейчас обстановка на Банковой спокойная.

Также он призвал участников акции к мирному протесту и заявил, что все, кто прошел бы проверку, смог бы попасть к ОП.

Кроме того, как сообщили "Интерфакс-Украине" в полиции, в связи с травмами силовиков было открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов.

При этом, как рассказал источник издания, на данный момент никого из участников стычек не задержали.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал позицию полиции.

"На самом деле тут есть явно и другой состав преступления - организация массовых беспорядков. Причём организатор известен - Андрей Билецкий, который призвал своих сторонников идти на штурм", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацкорпус атаковал полицию под Офисом президента.

"Страна" публиковала видео жестких столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента.