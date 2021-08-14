Сотрудники компании Twitter, чтобы вернуться на рабочие места, должны пройти полную вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает СВС.

В "Твиттере" работает около 150 канадцев, в том числе из Торонто. Если они хотят вернуться на работу в офис, то должны вакцинироваться от коронавируса.

Кроме того, сообщается, в Google, Uber, Lyft также заявили, что хотят, чтобы их сотрудники из Канады и США сделали все прививки от ковида, чтобы перейти в офлайн-режим работы.

По словам юриста по вопросам труда и занятости Гермы Абрахам, требование по обязательной вакцинации связано с реальной угрозой вспышки болезни. Однако она добавила, что офисы предложат сотрудникам, которые еще не вакцинировались, регулярно сдавать тесты на коронавирус или работать удаленно.

Также сообщается, что компания Aercoustics Engineering Ltd., где работают 50 человек, открыла свой офис в Онтарио. Но в нем смогли работать только те, кто привился. Те, кто отказался, смогли продолжить работу дома.

Напомним, ранее мы писали, что в США перестанут пускать в рестораны и спортзалы без доказательств вакцинации от коронавируса.

Также сообщалось, что под Одессой чиновники одного из горсоветов не принимают граждан без справки о вакцинации.