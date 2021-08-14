Во Франции сбой парализовал работу системы, которая отвечала за формирование QR-кодов, необходимых для выдачи "санитарных паспортов". Об этом сообщает Nicematin.

Сбой произошел вечером в четверг, его удалось исправить ближе к полуночи. Однако на следующий день глава Федерации фармацевтических профсоюзов Филипп Данри сообщил – система снова не работает, а аптеки не могут проверять антигенные тесты своих клиентов.

Всего, по информации журналистов, около 12 тысяч фармацевтов не смогли проверить QR-коды клиентов. Некоторым людям пришлось предъявлять документы на бумаге.

Предварительной причиной сбоя называют перегрузку серверов, поскольку к концу недели множество французов отправляются на отдых на природу и заграницу.

Напомним, недавно во Франции начал действовать специальный "паспорт вакцинации", без которого невозможно куда-либо пойти. Перед входом нужно либо продемонстрировать QR-код, который свидетельствует о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

На фоне этого нововведения в стране долгое время проходили акции протеста, которые сопровождались столкновениями с полицией.