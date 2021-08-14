Во Франции из-за сбоя системы приостановили выдачу ковид-паспортов, без которых не пускают в кафе и транспорт
Во Франции сбой парализовал работу системы, которая отвечала за формирование QR-кодов, необходимых для выдачи "санитарных паспортов". Об этом сообщает Nicematin.
Сбой произошел вечером в четверг, его удалось исправить ближе к полуночи. Однако на следующий день глава Федерации фармацевтических профсоюзов Филипп Данри сообщил – система снова не работает, а аптеки не могут проверять антигенные тесты своих клиентов.
Всего, по информации журналистов, около 12 тысяч фармацевтов не смогли проверить QR-коды клиентов. Некоторым людям пришлось предъявлять документы на бумаге.
Предварительной причиной сбоя называют перегрузку серверов, поскольку к концу недели множество французов отправляются на отдых на природу и заграницу.
Напомним, недавно во Франции начал действовать специальный "паспорт вакцинации", без которого невозможно куда-либо пойти. Перед входом нужно либо продемонстрировать QR-код, который свидетельствует о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.
На фоне этого нововведения в стране долгое время проходили акции протеста, которые сопровождались столкновениями с полицией.