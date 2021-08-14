Появилось еще одно видео столкновений Нацкорпуса с силовиками во время митинга под Офисом президента в субботу, 14 августа.

Запись сделал журналист "Страны" с места событий.

Как заметно на видео, активисты начали толкаться с полицейскими возле Офисом президента, пытаясь прорвать их оборону, после чего в правоохранителей полетела дымовая шашка.

Напомним, митинг националисты начали на Майдане Независимости. Оттуда колонна протестующих двинулась к Офису президента. На Банковой полиция перешла в усиленный режим службы, подходы к зданию ОП были перекрыты еще до начала митинга националистов.

Позже между протестующими и полицейскими начались стычки. Полиция применила газ. В ходе столкновений пострадали правоохранители и журналисты. Интернет упал. Протестующие бросали файеры, дымовые шашки. Правоохранители применили очень много слезоточивого газа.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Нацкорпус митингует под Офисом Зеленского.

Как сообщалось, "Нацкорпус" устроил протест после того, как незадолго до этого были арестованы члены харьковской ячейки организации - их заподозрили в рэкете и посадили в СИЗО.