Отдыхающие на Азовском море в Запорожской области украинские туристы начали жаловаться на случаи интоксикация организма.

Об этом сообщает местное издание РИА "Мелитополь".

Как сообщается отравление могло произойти после укусов медуз, что также вероятно при ослабленной иммунной системе.

Отметим, что большая часть интоксикаций во время купания в море вызвана именно контактами с кишечнополостными. К ним относятся беспозвоночные из более чем 9000 видов, около 100 из которых являются ядовитыми.

В то же время вовсе не обязательно, что симптомы появившиеся у туристов, вызваны именно попаданием в ткани ядовитых веществ от медуз. Симптомы интоксикации могут проявиться даже от запаха разлагающихся особей, если их вовремя не убрать с пляжа, где они лежат на солнце.

В случае медузьих ожогов врачи советуют промыть пораженное место морской водой. Кроме того, медики рекомендует менять купальные костюмы после выхода на берег.

В данный момент, как пишет издание, из-за изменения погодных условий количество медуз на пляже уменьшилась.

Напомним, ранее мы писали, что Кирилловку снова заполонил "кисель" из медуз, а также стаи морских блох, комаров и огромные пауки.

Также сообщалось, что после нашествия медуз на курортную Кирилловку обрушились ливни, были затоплены дворы и дома.