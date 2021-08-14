На Банковой начались столкновения Нацкорпуса и полиции. Лидер националистов Андрей Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе к Офису президента и приказал идти на прорыв.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Полиция применяет газ. Идет мощная драка. В ходе столкновений пострадали правоохранители и журналисты. Интернет упал.

Протестующие бросали файеры, дымовые шашки. Правоохранители применили очень много слезоточивого газа.

Сейчас полицейские пытаются оттеснить протестующих ближе к улице Грушевского.

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Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Нацкорпус митингует под Офисом Зеленского.