Нацкорпус атаковал полицию под Офисом президента. Идут столкновения
На Банковой начались столкновения Нацкорпуса и полиции. Лидер националистов Андрей Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе к Офису президента и приказал идти на прорыв.
Об этом сообщает корреспондент "Страны"
Полиция применяет газ. Идет мощная драка. В ходе столкновений пострадали правоохранители и журналисты. Интернет упал.
Протестующие бросали файеры, дымовые шашки. Правоохранители применили очень много слезоточивого газа.
Сейчас полицейские пытаются оттеснить протестующих ближе к улице Грушевского.
Новость дополняется
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Нацкорпус митингует под Офисом Зеленского.
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