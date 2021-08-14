Правоохранители в Запорожской области рассказали, что в городе Энергодар после падения с пятого этажа выжил годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает "Укринформ".

Так, инцидент произошел вечером пятницы. Тогда 21-летняя мать вместе со своим сыном вернулись с прогулки, после чего женщина пошла в соседнюю комнату, а ребенок остался один без присмотра. В этот момент он полез на балкон, поднялся на подоконник и выпал из окна.

Сейчас ребенок находится в больнице. Медики диагностировали у него травмы и ушибы мягких тканей. Сейчас решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.

Напомним, в Киеве женщина выпрыгнула из окна, но ее удалось спасти патрульным, схватив в последний момент за ногу. Прибывшие на место инцидента спасатели при помощи веревки и лестницы затащили ее обратно в квартиру.

До этого "Страна" рассказывала, что в Москве девочка-лунатик выжила после того, как упала с 12 этажа. Пропажу ребенка обнаружила мать, а сама девочка сказала, что заснула дома, а проснулась уже на улице.