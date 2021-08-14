В Польше проверят информацию о нападении на украинца. Фото: 24 канал

В Польше неизвестные напали на украинца. Семеро агрессивно настроенных парней забросали его бутылками. Посольство Украины намерено проверить информацию об инциденте. 

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел ранним утром 8 августа в городе Бжег. Неизвестные забросали нашего гражданина бутылками. В посольстве указывают, что причиной нападения могла быть национальная неприязнь. При этом соответствующие запросы в правоохранительные органы уже были отправлены.

Посольство обещает сообщить дополнительно об ответе польских правоохранительных органов.  Дипломаты назвали недопустимыми любые проявления насилия на основании национальной нетерпимости или национальному признаку.

Скриншот: facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

Напомним, "Страна" рассказывала, что в Польше задержали трех украинцев, которые при помощи мошеннической схемы выманивали деньги у доверчивых пенсионеров. Всего им удалось выдурить у людей 90 тысяч злотых (около 620 тысяч гривен - Ред.). Кроме того, у одного из членов банды обнаружили наркотики.

Также мы писали, что в Польше пьяный украинец напал на поляков с копьем, потому что ему не давали ночью слушать музыку.

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