В Польше неизвестные напали на украинца. Семеро агрессивно настроенных парней забросали его бутылками. Посольство Украины намерено проверить информацию об инциденте.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел ранним утром 8 августа в городе Бжег. Неизвестные забросали нашего гражданина бутылками. В посольстве указывают, что причиной нападения могла быть национальная неприязнь. При этом соответствующие запросы в правоохранительные органы уже были отправлены.

Посольство обещает сообщить дополнительно об ответе польских правоохранительных органов. Дипломаты назвали недопустимыми любые проявления насилия на основании национальной нетерпимости или национальному признаку.

Напомним, "Страна" рассказывала, что в Польше задержали трех украинцев, которые при помощи мошеннической схемы выманивали деньги у доверчивых пенсионеров. Всего им удалось выдурить у людей 90 тысяч злотых (около 620 тысяч гривен - Ред.). Кроме того, у одного из членов банды обнаружили наркотики.

Также мы писали, что в Польше пьяный украинец напал на поляков с копьем, потому что ему не давали ночью слушать музыку.