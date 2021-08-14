В воскресенье, 14 августа, в Украину придет жара. В течение дня температура прогреется до 30 градусов. В среднем ожидается от +26 до +32 градусов Цельсия.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Телеграме.

По ее словам, в понедельник и вторник стоит ждать усиления жары - +29...+34, местами до +33...+36 градусов.

Спадет жаркая погода только в среду, но лишь в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На востоке, юге и в больше части центральных регионов будет все еще жарко.

Кроме того, по словам синоптика, 18-го августа возможно увеличение осадков. 15-го августа локальные грозовые дожди пройдут по Приазовью, Востоку и кое-где вечером в западной части страны.

В столице завтра будет сухо и солнечно - до 30 градусов. 16-17 августа жара в Киеве усилится и немного спадет в среду, когда пройдут дожди с грозами. Температура опустится до +25...+28 градусов.

Напомним, ранее мы писали, что антициклон Элфи убережет Украину от циклонов Курта и Лучано - погода в субботу будет нежаркая и солнечная.

Также сообщалось, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.