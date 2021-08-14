В аэропорту "Борисполь" сотрудники пограничной службы задержали двух украинцев при попытке незаконно провезти через границу партию смартфонов iPhone 12 Pro Max.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины в субботу, 14 августа.

По данным ведомства, товары выявили пограничники и таможенники, которым сообщили об этом сотрудники оперативно-розыскного подразделение отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Сообщается, что дорогостоящая техника находилась в чемоданах и ручной клади пассажиров летевших из Дубая.

Всего украинцы 1991 и 1992 года рождения пытались провести 25 смартфонов iPhone, стоимость которых оценивается в один миллион гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в посылке из Таиланда пограничники обнаружили изумруд ценой 10 тысяч долларов. Драгоценность была изъята для проведения геммологической экспертизы.

Также мы писали, что таможня опубликовала фото и видео, как в "Борисполе" взяли с кокаином двух курьеров из Бразилии. В результате операции обнаружены 2 кг кокаина, которые граждане Бразилии пытались ввезти в собственном желудке и в картине.