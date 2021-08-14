В субботу, 14 августа, два региона Украины не соответствуют критериям "зеленой" зоны карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что на данный момент все украинские регионы находятся в "зеленой" карантинной зоне.

Тем не менее, в Тернопольской области превышены показатели госпитализации больных с Covid-19. Данный показатель в регионе составил 76,9% при том, что нормой являются менее 50%.

Кроме того, показатели госпитализации были превышены и в Полтавском регионе, где составили 51,9%.

Напомним, в Украине уже пятый день растет число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки. По состоянию на утро 14 августа в стране стало на 1 353 пациента с ковидом больше.

В то же время в Украине на сегодняшний день официально подтверждены уже триста случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Как известно, коронавирус этого штамма более заразный, чем классический ковид - из-за больших темпов распространения он вызывает более серьезные вспышки.

Также сообщалось, что, по мнению ученых, коронавирус "дельта" не даст сформироваться коллективному иммунитету даже после полной вакцинации.