Дожди в Японии вызвали оползни и масштабные наводнения. Власти эвакуируют более миллиона граждан. Видео
Сильные проливные дожди накрыли Японию, из-за чего в стране начались наводнения и оползни. Более миллиона граждан вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности. Об этом сообщает Reuters.
Так, власти Хиросимы и острова Кюсю объявили об эвакуации населения. Сейчас известно об одной погибшей. Также без вести пропавшими числятся еще двое человек. Всего дома были вынуждены покинуть 1,4 млн человек.
В Нагасаки сейчас работают спасатели, правоохранители и военные. Ведутся поиски пропавших без вести. Также работы в районе Фукуоке на острове Кюсю.
При этом в соседней префектуре Сага начались оползни, которые снесли несколько домов. Известно, что за три дня в районе выпало 956 мм осадков.
Наводнение в Японии. Фото: Twitter
При этом японские метеорологи предупреждают – в ближайшие несколько дней осадков будет еще больше.
Japan issued its strongest emergency warning for unprecedented rains in Hiroshima prefecture as torrential downpours hit southern parts of the country.— TRT World (@trtworld) August 13, 2021
Thousands have been urged to evacuate with heavy rain forecast to continue for several days over a large swathe of the country pic.twitter.com/hQQf94OAmO
Напомним, Турция также потерпает от аналогичного катаклизма. Однако из-за больших масштабов жертвами природы там уже стали 27 человек. Примечательно, что наводнение в стране началось после того, как там продолжительное время бушевали лесные пожары, поставившие под вопрос туристический сезон.