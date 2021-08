Сильные проливные дожди накрыли Японию, из-за чего в стране начались наводнения и оползни. Более миллиона граждан вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Так, власти Хиросимы и острова Кюсю объявили об эвакуации населения. Сейчас известно об одной погибшей. Также без вести пропавшими числятся еще двое человек. Всего дома были вынуждены покинуть 1,4 млн человек.

В Нагасаки сейчас работают спасатели, правоохранители и военные. Ведутся поиски пропавших без вести. Также работы в районе Фукуоке на острове Кюсю.

При этом в соседней префектуре Сага начались оползни, которые снесли несколько домов. Известно, что за три дня в районе выпало 956 мм осадков.

Наводнение в Японии. Фото: Twitter

При этом японские метеорологи предупреждают – в ближайшие несколько дней осадков будет еще больше.

Japan issued its strongest emergency warning for unprecedented rains in Hiroshima prefecture as torrential downpours hit southern parts of the country.



Thousands have been urged to evacuate with heavy rain forecast to continue for several days over a large swathe of the country pic.twitter.com/hQQf94OAmO