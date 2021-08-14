Наводнение в Японии. Фото: Twitter

Сильные проливные дожди накрыли Японию, из-за чего в стране начались наводнения и оползни. Более миллиона граждан вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Так, власти Хиросимы и острова Кюсю объявили об эвакуации населения. Сейчас известно об одной погибшей. Также без вести пропавшими числятся еще двое человек. Всего дома были вынуждены покинуть 1,4 млн человек.

В Нагасаки сейчас работают спасатели, правоохранители и военные. Ведутся поиски пропавших без вести. Также работы в районе Фукуоке на острове Кюсю.

При этом в соседней префектуре Сага начались оползни, которые снесли несколько домов.  Известно, что за три дня в районе выпало 956 мм осадков.

Наводнение в Японии. Фото: Twitter

Наводнение в Японии. Фото: Twitter

Наводнение в Японии. Фото: Twitter

Наводнение в Японии. Фото: Twitter

При этом японские метеорологи предупреждают – в ближайшие несколько дней осадков будет еще больше.

Напомним, Турция также потерпает от аналогичного катаклизма. Однако из-за больших масштабов жертвами природы там уже стали 27 человек. Примечательно, что наводнение в стране началось после того, как там продолжительное время бушевали лесные пожары, поставившие под вопрос туристический сезон.

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