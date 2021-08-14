Количество смертей от коронавируса в России обновило антирекорд. За минувшие сутки умерли 819 человек, всего за время пандемии скончались 169 683 человека.

Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

При этом максимальные показатели смертей в РФ бьют рекорды уже третий день подряд: в четверг было 808 умерших, а в пятницу - о 815.

По данным штаба, показатель условной летальности (окончательный определится только после завершения пандемии) остановился на уровне 2,58%.

Кроме того, за сутки в России подтвердили 22 144 новых заражений. Всего с начала пандемии заразились 6 579 212 человек.

Также за день выздоровели 19 550 пациентов, увеличив количество излечившихся до 5 867 890 человек.

В это же время в российской столице за день выявили 2 317 новых заражений. Умерли в Москве 57 человек.

Напомним, ранее мы писали, что в России девять пациентов с коронавирусом задохнулись в ковид-больнице из-за нехватки кислорода.

Также сообщалось, что в Украине пятый день растет число новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1 353 человека. Всего за прошлые сутки в больницы попал 641 пациент с коронавирусом. Также зафиксирован 21 летальный случай и 791 случай выздоровления.