В Польше правоохранители задержали трех украинцев, которые путем обмана выманивали деньги у пенсионеров. Всего ворам удалось "разбогатеть" на 90 тысяч злотых (около 620 тысяч гривен - Ред.), передает "Польское радио".

Как рассказали в полиции, младшему задержанному 22 года. А самому старшему – 31. При этом воры просили у пенсионеров деньги "на внука". Они оставили двух жительниц города Замостье без 50 тысяч злотых. Теперь банду подозревают в совершении похожих преступлений, случившихся в других населенных пунктах.

Известно, что задержанным грозит до восьми лет лишения тюрьмы. А самый младший преступник также будет отвечать за незаконное хранение наркотиков.

Напомним, каждая четвертая компания в Польше хочет трудоустроить украинцев. Показатель существенно вырос по сравнению с докоронавирусным временем. Среди сильных сторон украинцев поляки назвали старательность, трудолюбие и адаптирование.

Также "Страна" рассказывала, что за первые полгода в Польшу выехали почти два миллиона украинцев. Но при этом не обходится без трагических ситуаций - во время работы погиб один наш гражданин. Как выяснилось, его задавил домкрат.