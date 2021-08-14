В ближайшие дни, 14-15 августа, спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в северных и восточных регионах страны.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Как сообщается, по данным синоптиков, опасность пожаров продержится в Харьковской, Луганской, Киевской, Сумской и Полтавской областях до 16 августа.

В то же время 14 августа об опасности предупредили в Черниговской, а 15 августа - в Ровенской и Винницкой областях.

Синоптики также предупреждают, что 16 августа на севере, в центре, под Харьковом, Луганском и Тернополем опасность возгораний также сохранится.

Напомним, ранее синоптики сообщили, сегодня на Маковея в Украине погода будет нежаркой, но теплой и солнечной. Столбики термометров удержатся на отметках +24...+29 градусов. Однако уже в воскресенье, 15-го числа воздух разогреется сильнее.

Также мы писали, что с понедельника, 16-го числа, в страну нагрянет жара африканского происхождения: температура воздуха поднимется до +30...+35 градусов.

Кроме того, синоптики выяснили, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.