Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением по поводу обострения ситуации в Афганистане. Он потребовал, чтобы талибы отказались от наступления, пригрозив им международной изоляцией, передает "ТАСС".

По его словам, за прошлый месяц из-за боевых действий были убиты больше тысячи человек. Еще около 241 тысячи были вынуждены оставить свои дома. При этом в стране переполнены больницы, а нехватка еды и медикаментов начинает чувствоваться значительно существеннее.

"Афганистан выходит из-под контроля", - резюмировал он.

Гутерриш заявил, что боевики "Талибана" должны немедленно прекратить наступление и начать переговоры с властями Афганистана. В ином случае талибам угрожают затяжной конфликт и даже полная изоляция страны. По словам генсека ООН, таким должен быть призыв всего мирового сообщества.

"Я призываю все стороны конфликта учитывать его опустошительное воздействие на гражданских", - сказал он.

Напомним, правительство США решило эвакуировать своих дипломатов из посольства в Кабуле после наступления талибов. Предполагается, что они смогут захватить столицу Афганистана за 90 дней.

В связи с этим Штаты направили в страну военный контингент, который сейчас находится в аэропорту. Около 3000 тысяч морских пехотинцев намерены эвакуировать по тысяче человек в день.