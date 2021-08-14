В США перестанут пускать в рестораны и спортзалы без доказательств вакцинации от коронавируса
В США начнут просить предъявлять доказательства о прохождении полного цикла вакцинации от Covid-19 для входа в заведения быстрого питания и спортивные залы. Первым городом, который начнет предъявлять такие требования, стал Сан-Франциско.
Об этом в субботу пишет "Голос Америки".
Новые ограничительные меры вступят в силу в Сан-Франциско с 20 августа. Выполнять их обяжут лиц в возрасте от 12 лет.
При этом среди населения города полную вакцинацию прошли 78% взрослого населения.
Кроме того, власти Нового Орлеана уже с понедельника введут требование, по которому попасть в закрытые помещения баров и ресторанов, а также на массовые спортивные мероприятия и в фитнес-центры можно будет лишь предъявив свидетельство о хотя бы одной прививке или недавний отрицательный тест на коронавирус.
Также, по данным издания, подобные меры будут введены и в Нью-Йорке уже с 16 августа. Однако проверять их исполнение в кафе и кинотеатрах начнут только в середине сентября
Сан-Франциско стало першим великим американським містом, де вимагатимуть доказу повної вакцинації від коронавірусу для відвідування приміщень ресторанів, барів і спортзалів pic.twitter.com/9ErIRaVxaS— Голоc Амepики (@chastime) August 14, 2021
Напомним, ранее ученые сообщили, что коронавирус "дельта" не даст сформироваться коллективному иммунитету даже после полной вакцинации.
Также мы писали, что в ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от коронавируса.