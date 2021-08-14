Индийский штамм коронавируса имеет повышенную заразность и скорость распространения, обходя при этом полученный иммунитет от иммунизации или предыдущего заболевания. Это может подорвать возможность формирования коллективного иммунитета благодаря вакцинации, передает Imperial.

Так, британское исследование REACT-1 показало, что эффективность вакцин против заражения "дельтой" составляет около 59%. Однако главным минусом исследования стало то, что не было данных – какую прививку получили британцы.

Похожую картину показало и американское исследование в сети клиник Mayo. Опрос там продемонстрировал, что Moderna на 76% защищает от "дельты", а Pfizer всего на 42%.

Также исследование провели ученые из Катара. Там удалось выяснить, что вакцина Pfizer эффективна на 59,6% против "дельты" после первой прививки. После второй уровень защиты возрастает до 86,1%.

По данным ученых, такой уровень эффективности вакцин не позволит остановить распространение вируса даже при условии, если вся популяция будет вакцинирована.

Напомним, под Тернополем пришлось госпитализировать девятимесячного ребенка, зараженного дельта-штаммом коронавируса. Всего индийским штаммом болезни заражены 300 человек.

До этого главный санврач Украины Иван Кузин рассказал, что Украина идет по наихудшему эпидемиологическому сценарию из-за "дельты". По его словам, ситуация ухудшается каждый день.