Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая вскоре прилетит с визитом в Киев, после ухода в отставку со своего поста может рассчитывать на пенсионные выплаты до 15 тысяч евро.

Об этом сообщает издание De Morgen со ссылкой на расчеты Немецкой ассоциации налогоплательщиков.

Отметим, что 67-летняя федеративный канцлер после проведения выборов, которые состоятся уже в следующем месяце, должна покинуть свой пост. Возможный размер пенсии Меркель эксперты рассчитали на основе её многолетней работы в парламенте Германии, а также времени, которое она провела на посту немецкого канцлера.

Уйдя в отставку Меркель, как прошлые президенты и канцлеры ФРГ, будет иметь право на должность. Кроме того, она получит средства на офис-менеджера, двух ассистентов и личного водителя.

Напомним, ранее "Страна" писала, что Меркель прибудет с визитом в Украину 22 августа, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Во время переговоров политики будут обсуждать "Северный поток-2", а также ситуацию на Востоке Украины.

Кроме того, сообщалось, что Меркель перед своим визитом в украинскую столицу прилетит и в Москву. Это станет её первым визитом в Российскую Федерацию с прошлого года. Во время визита канцлер проведет встречу с главой России Владимиром Путиным, однако точная программа ее поездки пока ещё неизвестна.