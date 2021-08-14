Ночью под Ивано-Франковском произошло смертельное ДТП. Пятерых человек зажало в машине, двое погибли
В ночь на субботу, 14 августа, на автодороге Мукачево-Львов в Ивано-Франковской области случилась авария, в результате которой два человека погибли, а еще трое получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, в результате аварии пятерых человек зажало в автомобиле, поэтому пришлось вызывать специалистов по деблокировке. Пострадавшие уже переданы медикам для лечения.
"Дополнительно проведена работа по отключению аккумуляторных батарей автомобиля", - рассказали спасатели.
Известно, что всего к ликвидации последствий аварии привлекались 10 человек.
Напомним, недавно в Киеве машина правоохранителей врезалась в маршрутку. Маршрутное такси поцарапало, а машина полицейских получила достаточно серьезные повреждения. Одного из копов забрали медики.
Также "Страна" рассказывала про ДТП в Польше, в результате которого погибли 10 человек. Среди них оказался и один украинец.
До этого сообщалось, что модель и бывшая помощница главы облсовета Львове после аварии под наркотиками получила штраф и лишилась водительских прав.