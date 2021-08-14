Правительство Соединенных Штатов намерено эвакуировать свое посольство в столице Афганистана из-за наступления боевиков "Талибана".

Об этом Politico сообщило три источника, два из которых работают в американской армии.

Так, в связи с предстоящей эвакуацией, работники посольства уже начали уничтожать документы и оборудования. Список включает в себя секретные документы и электронику. Их хотят положить под пресс.

"Уничтожению подлежат любые документы с изображением американских флагов, которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях", - рассказали журналистам.

Чтобы помочь дипломатам, власти отправили в Афганистан военную силу. Известно, что в аэропорту Кабула находится 3 000 морских пехотинцев и 600 британских солдат. Точной боевой задачи у них нет, хотя бойцы планируют эвакуировать людей со скоростью "тысячи в день".

Напомним, сейчас боевики "Талибана" находятся в районе 50 км от столицы страны Кабула. Кроме успешного захвата территорий, им также удалось обесточить город.

В США предполагают, что талибы смогут изолировать Кабул в течение 30 дней. В связи с этим американцев призвали немедленно покидать государство.