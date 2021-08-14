ГБР должно зарегистрировать уголовное дело в отношении помощника экс-начальника ГУ Нацполиции Киева Крищенко и экс-нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея, а также еще двух правоохранителей по делу, которое связано с покушением на черногорского наркоборона в Киеве прошлой весной. Полицейские могли быть причастны к перевозке киллеров по Украине.

Об этом сообщает "Следствие инфо".

Печерский райсуд постановил, что следователи ГБР должны внести в ЕРДР данные о возможной причастности полицейских к преступлению, о которой ранее сообщали журналисты.

По информации медиа, экс-нардеп и помощник руководителя столичных копов Евгений Дейдей и два его знакомых киевских полицейских Ростислав Чернобров и Семен Гордиенко перевозили балканцев, которые в конце мая 2020 пытались убить в центре Киеве черногорского наркоторговца Радуя Зинце: сначала их довезли до Киева, а после попытки совершить преступление - повезли в сторону Молдову.

Балканцы, причастные к перестрелке, сейчас в СИЗО, их судят за покушение на убийство. Полицейские, которые могут быть причастны к их перевозке, по делу проходят как свидетели, им не объявлены подозрения, и они продолжают работать в полиции Киева.

Напомним, перестрелка, в ходе которой в центре Киева пытались убить черногорца-наркоторговца Зинце, произошла в конце прошлого мая. Киллеров задержали, оказалось, что они балканцы. В полиции заявили, что преступление произошло из-за передела сфер влияния между балканскими преступными кланами.

Тогда же мы писали, что к этим событиям может быть причастен и Дейдей.

"Киллеры заранее договаривались, чтобы их встретили на границе. Также была договоренность, что им помогут с приобретением оружия и транспорта в Украине. По информации, которая сейчас проверяется, на границе их встретил Дейдей, а также полицейский из полка "Киев" и, возможно, и другие сотрудники Нацполиции", - говорил тогда "Стране" источник в полиции.

Также мы писали о том, что один из киллеров, расстрелявших в центре Киева черногорского наркобарона, оказался фейковым македонцем.