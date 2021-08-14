В Украине уже пятый день растет число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки. По состоянию на утро 14 августа в стране стало на 1 353 пациента с ковидом больше.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в Facebook пресс-службой Минздрава.

По данным ведомства, всего за прошлые сутки в больницы попал 641 пациент с коронавирусом. Также зафиксирован 21 летальный случай и 791 случай выздоровления.

Больше всего пациентов за день обнаружили в Киеве (198) и Харьковской области (138). Также больше ста новых случаев в Днепропетровской области (117).

По информации Минздрава, в Украине за время пандемии заболели 2 265 217 человек. Из них выздоровели 2 196 589 человек. 53 238 пациентов умерли.

Напомним, "Страна" писала о том, что по состоянию на 13 августа Украине штаммом коронавируса "Дельта" заразились уже триста человек. Эта мутация считается более заразной и опасной.

Также мы сообщали, что в Оксфорде заявили, что штамм коронавируса "Дельта" делает достижение коллективного иммунитета невозможным.

Кроме того, сообщалось, что ддаптивный карантин и режим ЧС в Украине продлили до 1 октября.