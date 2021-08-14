Исследование генотипа лягушек - первое в зоне отчуждения. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Аспиранты Харьковского национального университета имени В. Каразина и ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника провели экспедицию в зоне отчуждения ЧАЭС. Ее целью было исследование амфибий.

О деталях работы ученых рассказала в Фейсбуке пресс-служба заповедника.

В заповедных местах возле АЭС водится ​​11 видов хвостатых и бесхвостых амфибий. Особый интерес представляет комплекс видов из озерной и прудовой лягушек и их гибрида - съедобной лягушки.

Эти гибриды - отдельная линия эволюции. Они могут поддерживать свою популяцию как самостоятельно, так и путем скрещивания с родительским видами. В разных местах эти комплексы создают специфические комбинации генотипов, которые находятся в состоянии равновесия.

Участники полевых работ оценивали видовой состав животных и отбирали образцы для их генетического анализа.

На украинской части зоны отчуждения таких исследований до сих пор еще не проводили.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедникаПолевая работа ученыхОтобранная для изучения амфибияМесто обитания лягушек

Ранее "Страна" рассказывала, как в Чернобыльском заповеднике начали акустический мониторинг летучих мышей.

Мы также писали о ботанической экспедиции в зоне отчуждения, во время которой нашли очень редкие растения.

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