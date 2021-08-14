В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ученые впервые исследуют гибридную съедобную лягушку. Фото
Аспиранты Харьковского национального университета имени В. Каразина и ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника провели экспедицию в зоне отчуждения ЧАЭС. Ее целью было исследование амфибий.
О деталях работы ученых рассказала в Фейсбуке пресс-служба заповедника.
В заповедных местах возле АЭС водится 11 видов хвостатых и бесхвостых амфибий. Особый интерес представляет комплекс видов из озерной и прудовой лягушек и их гибрида - съедобной лягушки.
Эти гибриды - отдельная линия эволюции. Они могут поддерживать свою популяцию как самостоятельно, так и путем скрещивания с родительским видами. В разных местах эти комплексы создают специфические комбинации генотипов, которые находятся в состоянии равновесия.
Участники полевых работ оценивали видовой состав животных и отбирали образцы для их генетического анализа.
На украинской части зоны отчуждения таких исследований до сих пор еще не проводили.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Чернобыльском заповеднике начали акустический мониторинг летучих мышей.
Мы также писали о ботанической экспедиции в зоне отчуждения, во время которой нашли очень редкие растения.