Аспиранты Харьковского национального университета имени В. Каразина и ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника провели экспедицию в зоне отчуждения ЧАЭС. Ее целью было исследование амфибий.

О деталях работы ученых рассказала в Фейсбуке пресс-служба заповедника.

В заповедных местах возле АЭС водится ​​11 видов хвостатых и бесхвостых амфибий. Особый интерес представляет комплекс видов из озерной и прудовой лягушек и их гибрида - съедобной лягушки.

Эти гибриды - отдельная линия эволюции. Они могут поддерживать свою популяцию как самостоятельно, так и путем скрещивания с родительским видами. В разных местах эти комплексы создают специфические комбинации генотипов, которые находятся в состоянии равновесия.

Участники полевых работ оценивали видовой состав животных и отбирали образцы для их генетического анализа.

На украинской части зоны отчуждения таких исследований до сих пор еще не проводили.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Чернобыльском заповеднике начали акустический мониторинг летучих мышей.

Мы также писали о ботанической экспедиции в зоне отчуждения, во время которой нашли очень редкие растения.