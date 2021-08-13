В преддверии начала нового учебного года представители Минздрава напомнили основные правила дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, в МОЗ напомнили родителям маленьких пешеходов, как правильно переходить дорогу:

только на зеленый свет светофора или по переходу: пешеходному, подземному или надземному; все другие варианты очень опасны. К шести годам ребенок должен переходить дорогу только вместе со взрослыми, держась за руку;

быстрым и уверенным шагом, но ни в коем случае не бежать! Если зеленый свет светофора начинает мигать - не пытайтесь успеть. Лучше подождать;

перед тем, как идти - нужно посмотреть налево и направо (даже если переходите на зеленый свет);

не разговаривая: разговор продолжайте, когда перешли дорогу. Также не разговаривайте по телефону, снимите капюшон и наушники;

если есть велосипед или самокат, то переезжать дорогу категорически нельзя; надо встать и катить транспортное средство рядом.

Помимо этого, в Минздраве дали несколько советов родителям. Среди них такие:

купите ребенку светоотражающие элементы - жилет, ленты, брелоки - они сделают детей заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости;

перевозите детей ростом до 145 см исключительно в детских автокреслах, а детей старше 10 лет или выше ростом обязательно пристегивайте ремнем безопасности. Перевозите детей до 12 лет на заднем сиденье;

учите детей не отвлекать водителя - это очень опасно для всех пассажиров.

Также в МОЗ привели статистику патрульной полиции Украины. "По состоянию на 31 июля 2021 в Украине зарегистрировали 2 тысячи ДТП, совершенные с участием детей до 18 лет. Из них: 88 детей погибли, 2264 ребенка - травмированы. В частности, 220 ДТП совершены по вине детей", - рассказывают в ЦОЗ.

Помимо этого, всего в 2021 году произошло 102977 ДТП. В среднем это 486 ДТП в сутки. В результате погибло 1575 человек и 16017 человек были травмированы.

"Безопасность на дорогах - это ответственность каждого из нас. Собственным примером показывайте ребенку правила поведения на дороге в качестве пешехода, пассажира, водителя. Расскажите о риске и опасности, связанной с дорогой и транспортными средствами", - добавили специалисты.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, что школы в Украине будут работать даже в "красной" зоне при условии вакцинации 80% учителей.

Также напомним, что в МОЗ рассказали украинцам, как избежать несчастных случаев с детьми на воде.