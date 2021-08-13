Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений
Минувший июль стал самым жарким месяцем на планете за всю 142-летнюю историю метеорологических наблюдений.
Об этом сообщает сайт Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
По словам руководителя управления Рика Спинрада, в этом случае первое место - наихудшее.
"Июль, как правило, всегда самый теплый месяц в мире. Но июль 2021 года превзошел все исторические рекорды. И новый рекорд сигнализирует о том тревожном и разрушительном пути, по которому идет мир из-за изменения климата", - сказал он.
NOAA привело основные июльские показатели.
- По всему земному шару совокупная температура суши и поверхности океана была на 0,93 градуса по Цельсию выше среднего значения за ХХ век, составлявшего 15,8 градуса по Цельсию.
- Июль оказался на 0,01 градуса Цельсия жарче, чем предыдущий рекордный июль 2016 года.
- В Северном полушарии температура на поверхности суши была самой высокой из когда-либо зарегистрированных в июле - на 1,54 градуса по Цельсию выше средней. Она превзошла предыдущий рекорд, установленный в 2012 году.
- В Азии был самый жаркий июль за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд, установленный в 2010 году.
- В Европе был второй по показателям самый жаркий июль за всю историю наблюдений - наряду с июлем 2010 года. Однако еще жарче было в июле 2018 года.
- В Северной Америке, Южной Америке, Африке и Океании июль оказался в десятке самых теплых.
Судя по данным за прошлый месяц, остается весьма вероятным, что 2021 год войдет в число десяти самых теплых лет в мире за всю историю наблюдений.
Как рассказывала "Страна", ООН выпустила доклад о климате, который больше похож на сценарий конца света. Согласно документу, планета стремительно нагревается.
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