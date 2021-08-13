Минувший июль стал самым жарким месяцем на планете за всю 142-летнюю историю метеорологических наблюдений.

Об этом сообщает сайт Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

По словам руководителя управления Рика Спинрада, в этом случае первое место - наихудшее.

"Июль, как правило, всегда самый теплый месяц в мире. Но июль 2021 года превзошел все исторические рекорды. И новый рекорд сигнализирует о том тревожном и разрушительном пути, по которому идет мир из-за изменения климата", - сказал он.

NOAA привело основные июльские показатели.

По всему земному шару совокупная температура суши и поверхности океана была на 0,93 градуса по Цельсию выше среднего значения за ХХ век, составлявшего 15,8 градуса по Цельсию.

Июль оказался на 0,01 градуса Цельсия жарче, чем предыдущий рекордный июль 2016 года.

В Северном полушарии температура на поверхности суши была самой высокой из когда-либо зарегистрированных в июле - на 1,54 градуса по Цельсию выше средней. Она превзошла предыдущий рекорд, установленный в 2012 году.

В Азии был самый жаркий июль за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд, установленный в 2010 году.

В Европе был второй по показателям самый жаркий июль за всю историю наблюдений - наряду с июлем 2010 года. Однако еще жарче было в июле 2018 года.

В Северной Америке, Южной Америке, Африке и Океании июль оказался в десятке самых теплых.

Судя по данным за прошлый месяц, остается весьма вероятным, что 2021 год войдет в число десяти самых теплых лет в мире за всю историю наблюдений.

Как рассказывала "Страна", ООН выпустила доклад о климате, который больше похож на сценарий конца света. Согласно документу, планета стремительно нагревается.

Мы также писали, что на днях в Италии температура подскочила почти до +50 градусов.