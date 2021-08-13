Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа посетил Рогачевский район Гомельской области. В агрогородке Тихиничи глава соседнего государства затронул тему прихода к власти нового поколения управленцев.

Его мнение на этот счет привел официальный портал президента.

По словам Лукашенко, новое поколение уже приходит, и жизнь меняется. Но при этом хочется, чтобы осталось то, "на чем всегда держалась жизнь и наш человек": труд и хлеб.

"Мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", - продолжил мысль президент.

В этой связи он напомнил, почему в Беларуси решили обновить основной закон - Конституцию. Потому что "все орали: дайте "перамен"!" Лукашенко заметил, что перемен хотят все люди. Причем желательно к лучшему. Но менять жизнь надо по закону. А основной закон - это Конституция.

"Это не я придумал... Пришло время - придут другие люди. Мы должны им передать страну, поставить их, как в народе говорят, на нужные рельсы и подтолкнуть. А дальше - пускай строят для себя и своих детей жизнь. Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети", - резюмировал Лукашенко.

Ранее на большой пресс-конференции Лукашенко объявил, что в скором времени уйдет со своего поста.

"Страна" подробно рассказывала, какие еще заявления сделал Бацька.