В Черкасской области, где пьяный селянин сжег флаг Украины, люди в селах страдают от постоянных атак диких кабанов.

Об этом сообщает телеканал "ТСН" в четверг, 12 августа.

В частности, сельские жители пожаловались, что дикие животные топчут их огороды, а также едят клубнику и кукурузу. Дикие кабаны приходят в частные дворы то стадом, то по одиночке.

В селе Роги (село в Маньковском районе Черкасской области - Ред.) жители гоняют самостоятельно мешающих им животных. Кто-то из местных кричит на них, кто-то пытается испугать петардами или даже косой.

Однако многие из сельских жителей их боятся, рассказывают, что им страшно выходить из дома и приходится постоянно оглядываться.

По данным местного сельсовета, животные приходят из соседних охотничьих угодий.

Ранее "Страна" сообщала, что десять человек спасали упавшего в погреб с овощами кабана под Сумами. Участники операции обвязали животное ремнем и силами семи спасателей и трех местных жителей все же вытащили из ловушки крупного кабана.

Также напомним, что в октябре прошлого года в Харькове кабаны остановили движение автомобилей. Водители, проезжающие в это время, остановились и ждали, пока кабаны пересекут проезжую часть.