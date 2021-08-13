Центральная избирательная комиссия Украины 13 августа прекратила работу пяти инициативных групп по проведению всеукраинского референдума.

Об этом сообщается в Фейсбуке комиссии.

В ЦИК объяснили, почему приняли такое решение.

По словам пресс-службы органа, 14 мая ЦИК зарегистрировала пять инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе.

Инициативным группам было отведено 90 дней (до 18:00 12 августа), чтобы собрать три миллиона подписей граждан Украины в поддержку инициативы проведения референдума, а затеми передать подписные листы и протокол об итогах сбора подписей комиссии. Однако ЦИК не получила эти документы. Поэтому и прекратила инициативы.

Также прекращены полномочия официальных наблюдателей на референдуме.

Ранее "Страна" рассказывала о зарегистрированных пяти инициативных группах. Они хотели вынести на всенародное голосование такие вопросы:

о поддержке предложения, чтобы добываемый в Украине газ поставлялся гражданам для бытовых нужд по цене, которая включает цену его добычи и надбавку не более 30%;

о поддержке возможности продажи земель сельскохозяйственного назначения;

о поддержке продажи объектов стратегической собственности;

о поддержке легализации игорного бизнеса в Украине;

о поддержке легализации марихуаны.

Мы также сообщали, как ЦИК под хитрым предлогом не дала "Батькивщине" инициировать референдум о продаже земли.