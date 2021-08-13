Черные аисты - вид птиц, которые избегают людей и любят селиться подальше от урбанистических ландшафтов, в отличие от белых собратьев. Именно поэтому территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника - одно из лучших мест в Украине для гнездования этих пернатых.

Об этом сказано в Фейсбук-посте заповедника.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС черные аисты выбирают для жизни местности вблизи лесных болот или озер.

Эта крупная птица занесена в Красную книгу Украины со статусом редкой.

Как говорят ученые, предыдущие засушливые годы сказались на размножении этих пернатых. Но этот год из-за высоких весенних паводков, заполнения водой засохших озер, низин и каналов стал для гнездования черного аиста более благоприятным. Хотя и не всем взрослым особям удалось вывести птенцов.

В начале августа черные аисты встречаются в заповеднике далеко от своих гнездовых участков. А совсем скоро им предстоит улетать к местам зимовки - в Южную Азию и Африку.

Ранее пресс-служба заповедника показывала фотографию редкого дятла из Красной книги.

Также в организации рассказывали, каких видов птиц в зоне отчуждения больше и меньше всего.