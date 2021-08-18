"Страна" продолжает спецпроект о 30-летии независимости "Украина. 30 лет страны". Сегодня мы подошли к самому трагическому году в жизни страны - 2014-му.

Бойня на Майдане, территориальный развал страны, война на Донбассе - все эти процессы начались именно тогда.

Причиной их стал развал компромисса, на котором держалась государственность Украины с 1991 года.

Компромисс между западом и востоком страны. Между националистами и промышленниками юго-востока. Компромисс по внешнеполитическому курсу, когда страна старалась поддерживать ровные отношения как с Западом, так и с Россией и не втягиваться в конфликты между ними.

После февраля 2014 года этот компромисс был фундаментально разрушен. Естественно, трудно переоценить влияние на процессы в Украине в тот период внешних сил - России и Запада. Но следует признать, что ключевую роль в разрушении компромисса, после которого начала рушиться страна сыграли лидеры Майдана.

После прихода к власти они увидели для себя шанс переделать страну под себя и отказаться от каких-либо компромиссов, которые виделись им проявлением слабости. Они исходили из того, что после бегства Януковича и деморализации регионалов нет той силы, которая способна им в этом помешать.

И они жестоко просчитались.

Ответом на их политику стала потеря территорий и война. А сама постмайданная власть попала в стратегическую зависимость от внешней поддержки.

Украину затянуло в воронку тяжелых и нерешаемых годами проблем. Из которой она не может выбраться до сих пор.

"Страна" анализирует главные события 2014 года. Другие материалы спецпроекта можно прочитать здесь.

От Майдана до войны

В конце декабря 2013 года и в начале января 2014 года Евромайдан стал постепенно затухать. Его вождям было все сложнее находить поводы для того, чтоб удерживать протест в тонусе. Многие просто не верили уже, что Янукович уйдет в ближайшее время, а потому не видели смысла в протестах.

В этот момент у власти появилась иллюзия, что наступил перелом и можно начинать закручивать гайки.

16 января парламент принял, а Виктор Янукович затем подписал так называемые "диктаторские законы", которые усиливали ответственность для участников массовых акций.

Это вызвало радикализации обстановки. Уже через три дня "Правый сектор" напал на внутренние войска в правительственном квартале и на "Беркут". Завязались уличные бои на Грушевского.

Лидеры оппозиции - Кличко, Яценюк и Тягнибок - сперва испугались, что власть ответит жёстко и воспользуется этим как предлогом для разгона Майдана. Они отмежевались от националистов. За что их майдановцы обозвали "тритушками", а Кличко облили из огнетушителя, когда он попытался убедить правосеков перестать нападать на правоохранителей.

Отметим, что это был критический момент для Майдана. Картина постоянных нападений на силовиков и беспорядков сильно напугала обычных людей. В воздухе отчетливо запахло войной и население (да и значительная часть украинских элит) было готово поддержать меры властей по наведению порядка.

Но Янукович никакого ответа на акции не дал (по распространенной версии ему категорически запретил применять силу Запад, с которым он не хотел бить горшки окончательно). Продолжалось позиционное противостояние и, в конце концов, осмелевшие вожди Майдана поддержали радикалов.

А дальше наступил перелом.

22 января впервые пролилась кровь - при странных обстоятельствах на Грушевского погибли трое протестующих: Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Роман Сенык.

До сих пор точно не установлено, кто в них стрелял (по одной из версий их убили свои, чтоб из них сделать сакральные жертвы).

Но в тот день никто особо не разбирался - кто прав, а кто виноват. В соцсетях сторонники оппозиции сразу назначили виновных - власть.

Обвинения в убийствах протестующих неслись беспрерывно по всем каналам. И Янукович дрогнул - он был деморализован происходящим.

Именно тогда он впервые пошел на переговоры с Кличко, Яценюком и Тягнибоком.

Это восприняли как слабость Банковой. Начались захваты областных администраций на западе Украины. Вовсю формировались военизированные структуры, которыми руководили националисты (так называемая "Самооборона Майдана"). Часть крупного бизнеса также начало дрейф в сторону поддержки оппозиции.

Столкновения на улице Грушевского в январе 2014 года

В те дни было много событий, которые били по власти. Частично это были эксцессы исполнителей, частично - провокации самой оппозиции (как с отрезанным ухом Булатова).

Но следует сказать, что общее ожесточение тогда охватило обе стороны. Протестующие нападали на силовиков, силовики в ответ применяли дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули. Ну и в целом не особо церемонились. Большой резонанс вызвали кадры с голым казаком Гаврилюком, которого вел спецназ по снегу. В Киев зачем-то ввели титушек, которые действовали под контролем властей (они отметятся еще и 18 февраля). Цель их использования была непонятна - они просто добавляли беспредел и настраивали против власти обычных горожан.

На этом фоне продолжались практически беспрерывные переговоры Януковича и оппозиционной троицы.

Президент шел на уступки: ряд "диктаторских" законов был отменён, премьер Азаров отправился в отставку. Исполнять обязанности премьера стал Арбузов, но Янукович предложил занять пост главы правительства Арсению Яценюку.

Таким образом, сам президент невольно начал реализовывать стратегический план оппозиции, первым шагом в котором была отставка Азарова, а вторым - возврат Конституции 2004 года с урезанием полномочий президента.

Причем Яценюк сразу отказался от предложенного поста до тех пор пока не вернут Конституцию-2004. На том же настаивал и Запад, увещевая Януковича пойти на уступки и тогда "все сразу успокоится".

Янукович долго колебался. Он не хотел терять свои полномочия, не доверяя каким-либо гарантиям. Пауза затянулась, напряжение постепенно нарастало, а терпение у майдановцев заканчивалось. Среди них появилась версия, что Янукович специально тянет время до конца Олимпиады в Сочи, чтоб с помощью России зачистить Майдан.

Поэтому было решено действовать.

18 февраля собиралась Рада. От нее Майдан потребовал вернуть Конституцию 2004 года. А для усиления "аргументации" отряды самообороны Майдана двинулись к парламенту.

Впрочем, на регионалов это не произвело впечатления. За изменения Конституции они не проголосовали. А колонны майдановцев остановили внутренние войска и "Беркут". "Самооборона" попыталась прорваться. Но в ответ силовики нанесли мощный контрудар, опрокинув нападавших. Майдановцы спасались бегством. К вечеру весь правительственный квартал был в руках силовиков, а под контролем оппозиции остался лишь сам Майдан.

В тот же вечер спецназ попытался зачистить и саму площадь, но там столкнулись со стеной из горящих шин. Для того, чтоб выполнить задачу нужно было применять огнестрельное оружие. Но приказа на это силовики так и не получили. Поэтому к утру столкновения закончились и противостояние перешло в позиционную форму вплоть до утра 20 февраля.

При этом жертвы были уже в первый же день столкновений - были погибшие и со стороны силовиков, и со стороны протестующих. Погибли также люди, не участвовавшие в противостоянии: сотрудник офиса Партии Регионов задохнулся после того как офис подожгли майдановцы во главе с Татьяной Черновол, а титушки убили журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Тем временем, Янукович вновь втянулся в переговорный процесс с оппозицией и вечером 19 февраля было объявлено о перемирии. К переговорам активно подключился Запад. На 20 февраля в Киев летели главы МИД Франции, ФРГ и Польши. Они должны были скрепить соглашение оппозиции с властью.

Но ситуация кардинально поменялась утром 20 февраля.

Со стороны Консерватории (которую тогда контролировали майдановцы) началась стрельба по по милиции на улице Институтской. Правоохранители отступили, за ними ринулись майдановцы, но по ним тоже кто-то начал стрелять. Погибли десятки людей - и протестующих, и правоохранителей.

Позже следствие установит, что стрелять по милиции в то утро начала "группа Парасюка" - поддерживающие Майдан стрелки из Львова, засевшие в консерватории. Но дальше следственных действий дело не пойдет, расследование будет политически заблокировано. Хотя будет установлено и оружие, и конкретные стрелки.

Что касается тех, кто стрелял по майдановцам, то тут есть много версий. По официальной версии стрелял "Беркут". Сами "беркутовцы" это опровергают. Есть также версия, что стреляли сами майдановцы (либо нанятые ими снайперы из Грузии), чтоб повесить затем этим смерти на Януковича.

Но так или иначе неоспоримым фактом является то, что первыми стрельбу в тот день начали майдановцы из группы Парасюка. И все остальные события стали следствием этой стрельбы.

Массовая бойня в центре Киева изменила ситуацию. Несмотря на то, что главы МИД западных стран все-таки прилетели в Киев и даже 21 февраля было подписано соглашение между властью и оппозицией, положение уже не предрасполагало к компромиссам.

Согласно договоренностям Янукович соглашался на возвращение Конституции 2004 года. А также на досрочные президентские выборы до конца года.

Но это все не имело значение потому что там был еще один пункт - вывод правительственных войск из Киева. При том, что на Майдане уже было оружие (на Западной Украине майдановцы к тому времени захватили военные склады и оружейные комнаты). Таким образом, после этих соглашений единственной вооруженной силой в Киеве оставался Майдан. И в полном соответствии с известным изречением Мао Цзедуна "Винтовка рождает власть", власть, выпустивший из рук винтовку, Янукович потерял.

Хронология событий такова. 21 февраля на Майдане с возмущением встретили известие о соглашении с Януковичем, по которому он как минимум до осени оставался бы президентом.

Тот самый Парасюк, группа которого спровоцировала бойню на Майдане, объявил с трибуны Майдана, что теперь не будет никаких компромиссов, и Янукович должен быть свергнут.

Президент Янукович, потерявший силовую защиту, понял, что никто теперь не сможет гарантировать ни выполнения соглашения с оппозицией, ни его собственной безопасности.

Также в его окружении муссировались слухи о подготовке физической ликвидации президента.

В таких условиях президент решил ехать из Киева в Харьков. Как раз там на следующий день, 22 февраля, был намечен съезд депутатов юго-востока. На Майдане его ждали с тревогой, так как думали, что он станет аналогом съезду в Северодонецке. И что может быть объявлено чуть ли не об отделении региона от Украины.

Но на самом деле ничего такого не произошло. Януковичу даже не дали выступить на съезде, сказав, что не могут гарантировать безопасность. А сам съезд не принял никаких решений.

Юго-восточные элиты отказали президенту в поддержке: они разочаровались в Януковиче с его бесконечными метаниями, считали его сбитым летчиком и уже начали усиленно наводить мосты с новой властью Майдана.

Как показало будущее, это решение означало капитуляцию Партии регионов и ее распад. Она еще некоторое время продолжит свое существование, а ее кандидат Михаил Добкин примет участие в президентских выборах 2014 года, набрав мизерные 3%, но это будет агония. Уже в выборах в Раду осенью того года она не участвовала.

Но это будет потом. А в феврале юго-восток после самоустранения регионалов лишился своего политического представительства, что сделало власть Майдана безальтернативной. И у той части населения, которое не поддержало переворот в Киеве, не осталось в легальном политическом поле представителей интересов.

Что стало причиной радикализации уже юго-восточных регионов.

Увидев, что никакого сопротивления регионалы оказывать не готовы, вожди Майдана фактически пошли на организацию переворота и срыв соглашений от 21 февраля. Еще утром 22 февраля (то есть до съезда в Харькове) в Раде было сформировано фактически промайдановское большинство (за счет десятков регионалов-перебежчиков), был избран спикером Турчинов.

А уже ближе к вечеру было принято ключевое решение - лишение Януковича полномочий президента в связи с самоустранением от исполнения обязанностей. Отметим, что в Конституции нет такого основания для отстранения президента. То есть это был классический государственный переворот.

И.о. президента становится Турчинов.

Сам Янукович в это время доехал до Донецка, где его чуть было не задержали в аэропорту, затем отправился на побережье Азовского моря. Там его забрали российские военные вертолеты, привезли в Крым, а оттуда затем вывезли в Россию.

К концу дня 22 февраля казалось, что Майдан одержал тотальную победу. Янукович сбежал, Партия Регионов фактически капитулировала без сопротивления.

Это создало у новой власти иллюзию, что она может все.

От Крыма до Донбасса

После того, как Партия регионов самоустранилась с политической арены, люди, которые выступали против Майдана, казалось бы, остались без политического руководства. И для Майдана они не выглядели как серьезный противник.

Новая власть, пусть и отличалась немногим от регионалов по своему, как говорят марксисты, "классовому происхождению" (они были порождениями одной и той же коррупционно-клановой системы), но были радикализированы "коллективным Майданом", который формировал запрос на подавление всех с ними не согласных.

При этом изначально в нем был силен националистический элемент, который и оказался разрушительным для страны. именно он задавал жесткую идеологическую рамку, в которую хотели загнать всю страну: один язык, одна вера, одни исторические герои, один курс - на Запад, один главный враг - Россия.

И никаких компромиссов на этот счет не предполагалось.

Это проявилось почти сразу — 23 февраля Рада отменила языковой закон Колесниченко-Кивалова, что вызвало всплеск возмущений на юго-востоке. Позже, уже после начала событий в Крыму, отмену не завизировал спикер Турчинов, но всем уже было все понятно.

В тот же день, 23 февраля начались первые акции протеста против Майдана. Крупная демонстрация прошла в Одессе, но центром сопротивления стал Севастополь. Здесь собрался многотысячный митинг и народным мэром был провозглашен местный предприниматель и меценат Алексей Чалый. В тот же день на его сторону перешли силовые структуры в Севастополе.

Но при этом пока официально молчала Россия, в которой как раз заканчивалась зимняя Олимпиада в Сочи.

В Москве были крайне возмущены всем происходящим в Украине. Свержение Януковича (и признание этого свержения Западом) там восприняли как вероломный "кидок" со стороны американцев и европейцев, так как были нарушены все договоренности 21 февраля.

Поэтому там готовили ответ.

Какой именно - стало известно уже буквально через несколько дней.

27 февраля вооруженные люди захватили крымский Верховный Совет и другие госучреждения Симферополя. Под их присмотром парламент Крыма выбрал премьером лидера "Русского единства" Сергея Аксенова и объявил референдум о расширении прав автономии.

Аксенов и спикер Верховного совета Владимир Константинов заявили, что признают легитимным президентом Виктора Януковича.

На следующий день российские войска без опознавательных знаков взяли под контроль все ключевые объекты на полуострове и заблокировали украинские военные части. А еще через неделю новые крымские власти объявили о референдуме по присоединению к России. 16 марта он состоялся. Дальнейшее хорошо известно — Крым де-факто стал российской территорией.

Украинские власти никакого сопротивления этому процессу не оказывали.

"Зеленые человечки" в Крыму

На материке ситуация сложилась иначе. Там протесты также охватили с начала марта все крупные города юго-востока.

Но они не имели четкой организации и руководства. После фактического самоустранения Партии Регионов там не оказалось никакой "руководящей и направляющей силы". А без четкой организации и лидеров протесты были обречены.

Кроме того, убедившись в серьезности ситуации, украинские власти решили привлечь на свою сторону олигархат и его ресурсы. Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую область, близкий к Ахметову Сергей Тарута - Донецкую область. В других регионах Киев также выходил на договоренности с влиятельными людьми, включая бывших смотрящих Семьи Януковича.

Это также помогло справится с протестами "Русской весны" и власти перешли в наступление. В начале апреля был зачищен Антимайдан в Харькове. Затем были разогнаны акции протеста в других городах юго-востока.

2 мая состоялась показательная расправа над Антимайданом в Одессе - в Доме профсоюзов заживо сгорели десятки людей.

Исключение было одно - Донбасс. Во-первых, здесь населения наиболее массово принимало в штыки события в Киеве. Второй момент — здесь не все элиты пошли на поклон к Киеву, часть продолжали ориентироваться на Януковича. Третий — местные силовики массово отказывались зачищать акции после того как в начале апреля была провозглашена "Донецкая народная республика".

Ситуация вызывала сильное беспокойство у части местных элит. Они предложили Киеву согласиться на расширение прав Донбасса (некую ограниченную автономию), но эта идея была в столице отвергнута — там уже успели зачистить протесты в Харькове и в других городах и предполагали такую же развязку на Донбассе.

Но развязка оказалась совсем другой. 12 апреля отряд Игоря Гиркина, в прошлом полковника ФСБ с опытом войны в Чечне, а затем - одного из создателей самообороны в Крыму, а также человека близкого к российскому предпринимателю Константину Малофееву, взял под контроль Славянск. Киев в ответ объявил о начале Антитеррористической операции.

Гиркин в Славянске

Война и Минск

Ситуация в Славянске полностью поменяло ход событий. Киеву уже стало не до зачистки Донецка и Луганска, где вскоре тоже была объявлена "народная республика" и появились вооружённые отряды, все силы (весьма ограниченные) были брошены на Славянск и ближайшие к нему города.

Кроме того, было неясна до конца позиция России. Внешне многое напоминало события в Крыму, но в Славянск явно вошла не регулярная российская армия. И Москва официально заявляла о своей непричастности к происходящему, а накануне референдума в "ДНР" и "ЛНР" Путин даже призвал их не проводить.

И хоть российские СМИ активно поддерживали протесты, но по всему было видно, что на Донбассе развитие событий идет по другому сценарию, чем в Крыму, где российская армия действовала фактически открыто, а референдум был объявлен о присоединении к России.

Это со временем придало уверенности Киеву и, в отличие от Крыма, было решено задействовать армию. Боевые действия начались еще в апреле. Они носили точечный характер. Многие украинские солдаты воевать откровенно не хотели, а местные жители блокировали передвижения боевой техники.

Поэтому власти начали активно создавать так называемые добробаты, куда пошли служить многие майдановцы и националисты. Впрочем, роль добробатов не стоит преувеличивать. За все время войны их численность составила около 10 000 человек. В то время как число прошедших через мобилизацию в регулярную армию в 2014-2015 годах было более 200 000. Собственно, именно существенным численным преимуществом ВСУ и компенсировали недостатки в боеспособности и в военной организации.

2 мая активизировались бои за Славянск и в концу месяца они уже шли сразу во многих районах Донецкой и Луганской областей. На Донбасс ехали добровольцы со всей Украины и из России. Маховик войны раскручивался все сильнее. Подливали масла в огонь события вроде сожжения антимайдановцев Одессы 2 мая. После этого приток добровольцев в "ДНР" и "ЛНР" резко возрос.

11 мая прошел референдум по независимости "ДНР" и "ЛНР". После него было сформировано "правительство ДНР" во главе с гражданином РФ Бородаем (также близким к Малофееву). Это дало повод украинским властям еще раз заявил об "агрессии России", но в реальности у Киева крепла уверенность, что напрямую и в открытую Россия в войну не вмешается, так как не хочет получить новый и более жесткий подает санкций, вдобавок к тому, который уже был получен за Крым.

25 мая в Украине прошли выборы президента, на которых в первом же туре победил Петр Порошенко.

Многих удивило, что Россия не проигнорировала этот факт, а, наоборот, его де-факто признала. В Киев вернулся посол Зурабов (давний знакомый Порошенко) и пошли упорные слухи, что вот-вот будет заключен Большой Компромисс, который закончит войну на Донбассе.

Якобы еще до своего избрания Порошенко обещал Кремлю, что вынесет за скобки вопрос Крыма, а Донбассу даст некий особый статус.

Сразу после инаугурации Порошенко эти слухи вроде бы начали оправдываться. Президент объявил о перемирии, а затем встретился с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в Нормандии (отсюда и пошло выражение – "нормандская четверка").

Порошенко назначил даже спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе – Леонида Кучму. Вскоре он вместе с Виктором Медведчуком, Нестором Шуфричем, послом РФ Зурабовым и представителями ОБСЕ отправился в Донецк, где встретился с Бородаем и другими представителями "ДНР" и "ЛНР".

Утечки информации из переговорной группы говорили о том, что обсуждается вопрос о некоей автономии для Донбасса и о прекращении огня. Тогда шансы на это были, конечно, ниже, чем в марте, но все ж таки были.

По крайней мере во всех городах Донбасса, занятых сепаратистами, сохранялось двоевластие. Фактически действовали прежние структуры управления, милиция подчинялась Украине. Но параллельно в Киеве росло возмущение этими переговорами. Шли митинги добробатов, на которых от Порошенко требовали войны до победного конца.

Президент Порошенко долго колебался, но, в конце концов, решился на войну. В ночь на 1 июля он отдал приказ о прекращении перемирия и о начале наступления. В штабе АТО исходили из того, что отряды "ДНР" и "ЛНР" немногочисленные, плохо обученные и вооружённые, а Россия по описанным выше причинам не захочет вмешаться.

Дальнейшее хорошо известно.

После успехов июля (под контроль Украины вернулся север Донецкой области и запад Луганской) началась череда поражений.

Сначала была разгромлена группировка украинских войск, которая пыталась взять под контроль границу с Россией. Кроме того, было отбито наступление ВСУ на Шахтёрск, имевшее целью перерезать дорогу в РФ.

И, наконец, в конце августа украинские войска были окружены и фактически уничтожены под Иловайском. В поражениях украинские власти обвинили Россию, заявив, что она послала в Украину многотысячную регулярную армию и ВСУ фактически воюют с ВС РФ. Россия отрицала, что там находятся ее войска.

Правда, как обычно лежит посередине. Судя по многочисленным сообщениям, с августа российские военные инструкторы (так называемые "отпускники"), а также отдельные батальоно-тактические группы зашли на территорию Донбасса и принимали участие в боевых действия. Это не были многие тысячи солдат, как говорилось в украинских СМИ. Это было скорее точечное участие, но оно, естественно, тоже сыграло свою роль и немалую.

Так или иначе, но поражение под Иловайском имело очень тяжелые последствия - почти весь южный фланг украинских войск развалился.

Ошеломленный таким ходом событий, Порошенко согласился на перемирие.

5 сентября в Минске было подписано соглашение о прекращении огня, а также о мирном урегулировании ситуации на Донбассе. В нем были прописаны все тот же особый статус, местные выборы и амнистия. Ситуация как бы вернулась в состояние на 1 июля 2014 года.

Вот только многие тысячи погибших людей - и мирных жителей, и военных - уже было не вернуть. Между сторонами конфликта уже пролились реки крови. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны. И реализовать договоренности на практике было уже очень трудно.

Хотя первое время казалось, что все-таки шанс некоторый есть.

По крайней мере, украинское руководство начало выполнять свою часть. Так, президент и тогдашний спикер Турчинов продавили через парламент закон об особом статусе для Донбасса с аргументом "иначе будет война, а воевать у нас после Иловайска некому".

Судя по дружескому диалогу губернатора Днепропетровской области Коломойского с российским пранкером, который представился Павлом Губаревым, настрой у украинской элиты на компромисс в сентябре 2014 года действительно был.

Моральные и военно-политические последствия Иловайска были все еще сильны. Да и Запад, напуганный перспективой военного разгрома своих украинских союзников, требовал выполнения "дорожной карты Минска".

Но с октября ситуация начала меняться. Угроза повторного военного поражения отступила. Дыры на фронте были залатаны новыми подразделениями. Нефть падала в цене, Россия несла экономические потери. К тому же по РФ ударили секторальные санкции, которые ввел Запад после падения на Донбассе малазийского «Боинга».

Начались бои за донецкий аэропорт. Образ киборгов, его защищающих, стал некоей моральной компенсацией за Иловайск, настроения "нужен мир любой ценой" стали ослабевать.

Кроме того, на парламентских выборах 2014 года неожиданно много голосов взял "Народный фронт", который позиционировал себя как "партия войны". В Раду также вошло много представителей добробатов и людей с радикальными взглядами. Общий настрой депутатского корпуса стал вполне однозначным: "никаких компромиссов".

В такой обстановке Порошенко, даже если и был настроен изначально на реализацию политической части Минска, не мог пойти по этому пути, так как рисковал нарваться на обвинения в предательстве.

К концу года минский компромисс исчерпал себя. Скоро начнется новый виток войны.

Обвал экономики, падение гривны

Война была не единственным шоком для украинского общества в 2014 году.

Параллельно развивался экономический кризис, шло быстрое падение курса гривны

И в 2014 году, и позже все эти проблемы списали на войну.

Однако, это было не полное объяснение. Хотя война, которая началась в ключевом промышленном регионе страны, конечно, внесла свою огромную лепту.

Но главные экономические решения были приняты правительством Арсения Яценюка по требованию МВФ еще в конце февраля-начале марта. То есть - еще до начала войны. Это заморозка зарплат, повышение коммунальных тарифов, отказ от сдерживания курса доллара.

Плюс к этому из-за ухудшения отношений с Россией Москва не продлила на апрель действие скидки на газ, о которой было договорено с Януковичем. Это также нанесло очень сильный удар по экономике.

Процветала коррупция. НБУ давал банкам рефинансирование, которое они тут же конвертировали в доллары и выводили из страны, обрушивая курс еще больше.

Уже к лету курс был 12 (в сравнение с 8 при Януковиче).

Рушились банки, закрывались предприятия, росли цены.

Впрочем, это все была лишь репетиция экономических проблем следующего года.