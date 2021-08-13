Аргентинская компания Mercado Libre, которая управляет онлайн-торговыми площадками, выставила на аукцион салфетку, в которую плакал Лионель Месси на пресс-конференции, посвященной прощанию с "Барселоной".

Лот был обнародован на сайте компании в четверг, 12 августа.

Продавец, который выставил салфетку на аукцион, уверяет, что на ней сохранился генетический материал аргентинского футболиста и это в будущем позволит его клонировать.

Стартовая цена данного лота - миллион долларов США. "Размеры - 20х20 см, салфетка сморщилась, но в хорошем состоянии", - описывается выставленный на продажу товар.

💔 Se nos rompe el corazón, Leo 😥 pic.twitter.com/dbqI4DwpmQ — Diario SPORT (@sport) August 8, 2021

Скриншот:articulo.mercadolibre.com

Напомним, что великий Месси расплакался на прощальной конференции в "Барселоне". Он говорил, что не может свыкнуться с реальностью и уверен, что его жизнь изменится после ухода из родного клуба.

Как сообщала "Страна", аргентинский футболист подписал контракт с ПСЖ. Он будет выступать под №30 на футболке, под которым начинал и в "Барселоне", где потом надел майку №19. На первой пресс-конференции Месси рассказал, что рад начать новую главу своей жизни именно с клубом "Пари Сен-Жермен".