Парламентский комитет по гендерному насилию Папуа-Новой Гвинеи подготовил отчет о насилии из-за обвинений в колдовстве. Глава комитета Чарльз Абель привел шокирующие цифры из документа: каждый месяц десятки заподозренных в колдовстве людей убивают и калечат.

Об этом сообщает местное издание The National.

В отчете сказано, что в среднем за месяц 12 обвиненных в колдовстве человек погибают и 14 получают увечья, большинство из них - женщины. По словам Абеля, волна насилия представляет растущую проблему.

Он привел оценки исследователей, согласно которым с 2000 по 2020 год было зарегистрировано более 6000 случаев такого насилия и примерно 3000 связанных с ним летальных исходов.

Чиновник назвал насилие шокирующим и призвал правительство профинансировать и реализовать национальный план действий по борьбе с насилием.

"Наш комитет также призывает, чтобы полиция делала больше для расследования и предъявления обвинений по случаям насилия, связанного с обвинениями в колодвстве. Все, кто участвовал в совершении преступлений, должны быть наказаны", - добавил Абель.

Он также сообщил, что еще в 2016 году в рамках стратегии борьбы с гендерным насилием было предложено выделить на нее в бюджете средства на 10 лет вперед, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В 1971 году в стране был принят закон о колдовстве, который гласит, что считающие себя заколдованными люди не отвечают за свои действия. Это положение часто используют как смягчающее обстоятельство на суде в случаях, когда предполагаемого колдуна убивают. В 2013 году закон отменили, но традиция убивать подозреваемых в колдовстве осталась.

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