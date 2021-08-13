Из 12 кандидатов на пост главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в следующий этап конкурсного отбора прошли три человека. Это прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи, глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, а также член Совета Нацбанка Василий Горбаль.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания комиссии по отбору директора БЭБ ее глава Тимофей Милованов.

По словам Милованова, всех трех кандидатов он считал самыми сильными. Все набрали максимальный балл по итогам собеседования - семь.

О результатах собеседования написал в своем Фейсбуке Горбаль, поблагодарив всех, кто его поддерживал.

Ковчи в 2016-2020 годах трудился заведующим отделения правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений, а с прошлого лета работает прокурором в Офисе генпрокурора .

Полковник налоговой милиции Мельник до Евромайдана занимал разные должности в структуре налоговой милиции, в 2014-2016 годах возглавлял следственное управление ГФС, сейчас является ее руководителем.

В послужном списке Горбаля - президентство в "Укргазбанке", членство в "Партии регионов", работа депутатом в Верховной Раде и главой Львовской облгосадминистрации. С сентября 2020 года он стал членом Совета НБУ, причем уже в третий раз.

Напомним, закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла в январе 2021 года.

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