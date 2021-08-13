В пятницу, 13 августа, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие одно из решений СНБО. В частности, "О состоянии водных ресурсов Украины".

Данный указ публикует пресс-служба "Офиса президента" на своем сайте.

Помимо этого, украинском правительству было поручено создание межведомственного координационного совета, которые будут специализироваться по вопросам водных ресурсов нашей страны. В их состав должны войти представители ОП, СНБО, а также местных и центральный органов власти.

В то же время, указом президента планируется принятие закона "О общенациональной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на период с 2022 по 2026 год.

Также Министерству иностранных дел, Министерству финансов и Киевской городской государственной администрации совместно с акционерным общество "Киевводоканал" было поручено подготовить обращения к японскому правительству и Японскому агентству международного сотрудничества для ускорения подписания договора генподряда для реализации проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".

Как сообщала "Страна", следующее заседание СНБО пройдет в Киеве 20 августа. О времени и месте проведения данного заседания будет сообщено позже.

Также мы сообщали, какие решения были приняты на прошлом заседании совета. Ну заседании 30 июля обсудили вопросы водных ресурсов, в частности, Зеленский раскритиковал работу Госслужбы по водным ресурсам.