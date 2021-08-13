Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент, который произошел с нардепом и украинским спортсменом Жаном Беленюком из-за цвета его кожи. Он утверждает, что ксенофобия или расизм в любом виде недопустимы в нашей стране.

Об этом он написал в своем Твиттере.

В посте президент называет Беленюка "одним из самых достойных сынов" страны, в которой не должно быть ксенофобии или расизма. При этом он призвал полицию жестко реагировать на подобные ситуации.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", - отреагировал Зеленский.

Напомним, сегодня нардеп от "Слуги народа" и золотой призер Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк рассказал, что неизвестные подошли к нему в центре Киева и пытались спровоцировать конфликт, называя "черной обезьяной".

Позже в полиции Киева сообщили, что начали расследование обстоятельств инцидента. Также правоохранители добавили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины №161.

Сам Беленюк после произошедшего заявил, что подобные ситуации "не заставят его уехать", а "неадекваты" порой встречаются.