Гражданин Канады прибыл в Украину транзитом через Амстердам, чтобы в Днепре расписаться с любимой женщиной. Однако неожиданно выяснилось, что пограничники не внесли его в базу при пересечении границы. Теперь канадец оказался нелегалом вне закона, который ничего никому не может доказать.

О положении иностранца рассказала в Фейсбуке 12 августа пользовательница из Днепра Екатерина Головачева.

По словам автора поста, канадец приехал в Киев. после чего пересел на самолет до Днепра. Там должна была состояться его свадьба, однако в ЗАГСе отказались регистрировать брак, поскольку от миграционной службы пришел ответ, что отсутствует подтверждение о пересечении мужчиной границы. То есть якобы кордон о пересек незаконно.

При этом иностранец благополучно проходил паспортный контроль в Канаде, Киеве и Днепре, а отметки о прилете в Украину стоят в его паспорте. Но в электронной базе миграционной службы его нет.

Законопослушного гражданина Канады обвиняют в том, что он подделал печать в своем паспорте. Чиновник миграционной службы прямым текстом по телефону сказал ему, что печать он "мог купить на любом рынке".

Головачева обратила внимание на то, что штамп о влете в Украину стоит на 35-й странице паспорта канадца. То есть предыдущие десятки страниц пестрят штампами других стран. Со слов украинских служб выходит, что всюду человек летал легально, а в Украине вдруг решил купить штамп на рынке.

По словам женщины, на горячей линии пограничной службы разбираться в ситуации будут минимум месяц и только после официального запроса по "Укрпочте". В миграционной службе тоже. А в это время оказавшегося нелегалом канадца на территории Украины может остановить и посадить до выяснения под стражу любой полицейский.

В комментариях пользователи посоветовали мужчине связаться с консульством Канады в Киеве. На это Екатерина ответила, что он уже написал в учреждение письмо на электронную почту. Но от этого не стало легче, так как мужчина приехал всего на неделю на свадьбу, а консульство в любом случае быстро не решит проблему. Максимум что оно может сделать - это отправить запрос пограничникам. Те не найдут о нем никаких данных в своей базе и инициируют экспертизу по отметке в паспорте, что займет очень много времени.

Ранее "Страна" рассказывала, что пограничники задержали американца с поддельным видом на жительство в Украине.

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