Народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк, которого неизвестные назвали "черной обезьяной", рассказал о том, что дал все необходимые показания для дальнейшего расследования обстоятельств инцидента.

Об этом он написал на своей Фейсбук-странице.

Беленюк в своем посте также поблагодарил Национальную полицию и министра внутренних дел Дениса Монастырского за "оперативную реакцию".

"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальной полиции Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания", - сообщил нардеп.

При этом спортсмен заявил, что подобные ситуации "не заставят его уехать", а "неадекваты" порой встречаются.

"Я люблю свою страну, она мне дала все что имею и никто меня не заставит куда-то уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути", заключил единственный украинский чемпион Олимпиады в Токио.

Напомним, Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпиаде в Токио. Он одержал победу в финальном поединке по греко-римской борьбе среди спортсменов в весе до 87 кг.

Однако, не все возрадовались его победе. Так, по возвращению в Украину Беленюк пожаловался, что в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями.

Киевские правоохранители после записи нардепа в Фейсбуке расистской выходке против него начала расследование. В своб очередь в "Слуге народа" В "Слуге народа" также отреагировали на сегодняшний инцидент Беленюком, назвав подобный инцидент "одним из проявлений ненависти".