В субботу, 14 августа, ультраправая партия "Нацкорпус" проводит акцию под Офисом президента, чтобы "остановить репрессии против патриотов".

Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей "Нацкорпуса", подозреваемых в вымогательстве. Банда действовала более трех лет.

Среди сегодняшних требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации Формулы Штайнмайера. То есть Нацкорпус хочет перевести тему с арестом своих членов за рэкет в политическую плоскость.

Начало митинга в 13:00. "Страна" следит за ситуацией на Банковой в своем онлайне. Материал обновляется.

14:20 На Банковой начались столкновения Нацкорпуса и полиции. Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе на Банковую и приказал идти на прорыв. Полиция применяет газ. Идет мощная драка.

14:13 Колонна Нацкорпуса во главе с Билецким подходит к Офису президента. Пытаются петь песни.

14:05 Протестующие направляются к Офису президента.

14:00 Колонна протестующих стоит на аллее Героев Небесной Сотни. Выступают участники протеста. Заявления носят общих характер. Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин заявил, что сейчас колонна направится к ОП.

13:45 Среди участников акции Нацкорпуса преобладают люди младше 18-20 лет. Некоторые пришли с покрышками.

13:30 Колонна националистов начала движение к Офису президента. Участников мало - от силы несколько сот.

13:20 Акцию протеста "Нацкорпус" начал на Майдане Независимости. Участники сформировали колонну и скоро начнут движение к Офису президента.

"Идем к ОП, чтобы дать понять власти: нас не сломать репрессиями, давлением, сфабрикованными политическими делами. Мы не допустим реализации предательских договоренностей и капитуляции страны перед Кремлем",- заявил глава Киевской ячейки Сергей Тамарин.

13:05 Важный момент: полиция полностью отгородила подходы к самому зданию Офиса президента. Чтобы Нацкорпус не мог подойти к самому зданию. Также от места проведения митинга таким образом отсекли "петуха в косоворотке" и другие фигуры из инсталляции по мотивам работ художницы Примаченко. В рядах правоохранителей также женщины.

12:45 Автозаки неподалёку от Офиса президента.

12:40 Возле Офиса президента, где в 13:00 должна начаться акция протеста ультраправой партии "Нацкорпус", значительно усилили меры безопастности. Кордоны правоохранителей выставлены со стороны улиц Грушевского и Лютеранской. (Со стороны улицы Грушевского два кордона правоохранителей)

На площади перед ОП также выстроили десятки правоохранителей. Сотрудники полиции проверяют личные вещи всех, кто идет на площадь перед ОП. Сторонников "Нацкорпуса" перед ОП еще нет.