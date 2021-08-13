Черноморское побережье Кавказа и восточную часть Крыма заливают ливни. На регион обрушился циклон, который вызвал потоп библейских масштабов.

Такие аномальные погодные условия Крыму и Тамани синоптики предрекли еще вчера.

Об этом сообщают российские издания и очевидцы.

В частности, как пишет "Телеканал Краснодар", пострадало азово-черноморское побережье Кубани. Там из-за непрерывных ливней потопило пять муниципалитетов.

Так, в городе Новороссийск, расположенном на юго-западе России, вода затопила 5 приусадебных участков и зашла в 1 частный дом. В курортном Ейске водой залило два участка дороги, 34 придомовые территории, в том числе 6 частных домов, а также подвалы 9 многоквартирных домов. В настоящее время подтопления устранены.

При этом в Анапе подтопленными оказались 15 приусадебных участков, а также подвалы трех многоквартирных домов. В настоящее время откачка воды продолжается, но эвакуация населения не проводится.

В Анапе прошли сильные ливни. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Славянске-на-Кубани залило 11 частных домов, там специалисты также продолжают откачивать воду.

Кроме этого, в следствие обильных дождей в Керчи спасатели доставили во временные пункты размещения первые десять жителей города из подтопленных домов. Четверо из них – дети, рассказали в пресс-службе администрации Керчи.

В городе в зону затопления попали 40 частных домовладений. Для их жителей развернули 26 пунктов временного размещения.

Напомним, вчера в Крыму затопило трассу Симферополь - Ялта. После этого в сетях начали говорить, что это произошло из-за прорыва дамбы. Однако власти полуострова это опровергают.

Помимо этого, недавно в Запорожской области на курортную Кирилловку обрушились проливные дожди. Из-за непогоды ливни затопили 3 частных двора на Приморском бульваре.