На фоне споров во французском обществе о его исламизации и борьбе с нею Конституционный совет Франции одобрил документ, который в прессе называют законом об исламском сепаратизме. Официальное же его название - закон, закрепляющий уважение принципов Республики.

Вердикт Конституционного совета опубликован на сайте органа 13 августа.

Окончательно принятый Национальным собранием Франции 23 июля, закон касается многих сфер жизни. Приведем основные его нормы в их окончательном виде

Домашнее обучение

Документ ужесточает правила домашнего обучения. Если раньше родители могли переводить на него детей, то с 2022 года для этого потребуется обосновать вескую причину и получить разрешение. Поводом для перевода на домашний режим обучения могут быть:

болезнь ребенка;

занятия спортом;

проживание далеко от учебного заведения.

Высказывания в интернете

За посты с разжиганием неприязни будут наказывать штрафами до 45 тысяч евро. За публикации, которые содержат прямые угрозы частной жизни и имуществу, предусмотрена санкция в виде трех лет тюрьмы. Если пользователь угрожает госслужащему, его оштрафуют на сумму до 75 тысяч евро или лишат свободы на пять лет.

Дискриминация

Закон запрещает любую дискриминацию в административных и образовательных учреждениях. Норма касается дискриминации на работе в отношении сотрудников, чьи вероисповедания и идейные взгляды расходятся с позицией руководства или клиентов. Сами же сотрудники не должны открыто демонстрировать свою религиозную принадлежность и политические взгляды. Правило распространяется на частные предприятия, обслуживающие клиентов, и на транспортные фирмы.

Доходы религиозных организаций

Пожертвования религиозным организациям от иностранцев на сумму больше 10 тысяч евро закон обязывает декларировать. Местные органы власти обязывают контролировать перевод духовных организаций под управление иностранными государствами. Если в религиозной организации призывают к насилию, префекты должны закрывать их или временно ограничивать их деятельность. Людям, причастным к разжиганию ненависти, запрещено появляться в религиозных учреждениях.

Здоровье

Медикам закон запрещает выдачу справок о девственности. Нарушителям грозит штраф до 15 тысяч евро и 12 месяцев тюрьмы. Попытки родственников девушек получить такую справку будут приравниваться к уголовному деянию.

Миграционная политика

Иностранцам, живущим в полигамных отношениях, запрещается выдавать вид на жительство во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в октябре 2020 года произнес речь о борьбе с радикальным исламским влиянием на общество.

Вскоре этого появился законопроект об уважении принципов Республики, который воплотил основные идеи президентского выступления. За его окончательную версию проголосовали всего 49 человек из 577 политиков Нацсобрания. Против голосовали 19 человек.